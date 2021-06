Der Energieversorger OIE, der auch Orte im Kreis Kusel versorgt, warnt vor unseriösen Werbeanrufen in seinem Namen. Es gehe vordergründig darum, Menschen zum Wechsel ihres Energieversorgers zu bringen, möglicherweise aber auch um Datenklau. Betroffen seien vor allem Privatkunden.

„Wir raten davon ab, am Telefon persönliche Daten, Abschlagshöhen, Kundennummern, Bankverbindungen, Zählernummern oder –stände herauszugeben, wenn die Anrufer sich nicht ausreichend und verbindlich legitimieren können. Zudem ist es nicht seriös, Personen telefonisch so massiv unter Druck zu setzen“, so Thomas Wolf, Vertriebsmitarbeiter für Privat- und Gewerbekunden bei der OIE.