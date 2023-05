Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ohmbachsee geht in die Winterpause, was die Nutzung der Tretboote und die Absenkung des Wasserspiegels anbelangt.

Das Kiosk und der Wasserspielplatz sind weiterhin geöffnet. Im November wird laut Verbandsgemeinde Oberes Glantal die Wasserzufuhr an den Spielgeräten am Wasserspielplatz abgestellt. Der Kiosk am Wasserspielplatz