Zu Wochenbeginn wandert ein Tief von der Nordsee in Richtung Tschechien. Im Schlepptau hat es einen Schwall nasskalter Luft. Auch in den nächsten beiden Tagen rutschen von den Britischen Inseln weitere Störungsgebiete nach Mitteleuropa.

Unter den Regen können sich – zumindest vorübergehend – auch in tieferen Lagen einige Flocken mischen. Zur Wochenmitte dehnt ein Atlantikhoch seinen Einfluss bis nach Südwestdeutschland aus. Folge: Hinter einer schwachen Warmluftfront gelangt wieder etwas mildere Luft in unsere Region, ehe uns voraussichtlich von Freitag auf Samstag von Nordwesten her eine neue Schlechtwetterfront überquert.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit vielen Wolken. Nur selten entstehen einige Lücken für die Sonne. Gelegentlich fällt je nach Höhenlage etwas Regen, Schnee oder Schneeregen. Dazu bläst bisweilen ein unangenehm kalter Wind.

Dienstag: Bei lebhaftem Südwest- bis Westwind ziehen kompakte Schichtwolken über unsere Region. Daraus fällt zunächst Schneeregen, in höheren Lagen auch Schnee. Im Laufe des Nachmittags verwandeln sich die Flocken unter Zufuhr etwas milderer Luft in Tropfen. Dazu bleibt es nasskalt und ungemütlich.

Mittwoch: Es hält sich meist eine kompakte Wolkendecke, aus der es immer wieder mal tröpfeln oder nieseln kann. Bei allmählich abflauendem Wind wird die Luft milder.

Donnerstag: Auch am Donnerstag bleibt der Himmel vielerorts grau. Teilweise ist es neblig-trübe. Abgesehen von gelegentlichem Nieselregen bleibt es aber trocken. Bei nur noch schwachem Wind steigen die Temperaturen etwas an.

Weiterer Trend

Von Freitag auf Samstag überquert uns ein neues Regengebiet. Anschließend wird es etwas kühler. Am Samstag und Sonntag wechseln sich einige Aufheiterungen mit durchziehenden Wolkenfeldern ab und es sollte trocken bleiben. Nach örtlich leichtem Nachtfrost wird es tagsüber relativ mild.