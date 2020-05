Auch in der Obstbrennerei Wolf in Lohnweiler wurde Desinfektionsmittel hergestellt. Vergangene Woche hatte Inhaber Siegfried Wolf 20 Liter dem Hospiz Landstuhl gespendet. Diese Woche werden je 20 Liter an die Seniorenheime in Wolfstein und Offenbach-Hundheim verteilt sowie zehn Liter an die Sozialstation Lauterecken. Aus eigenen Beständen destillierte Wolf das Desinfektionsmittel mit 96 Prozent, welches zum Säubern von Oberflächen genutzt werden kann. Je nachdem, wie sich die Situation weiter entwickelt, könnte er sich auch vorstellen, einen Aufruf für Schnaps-Spenden zu starten, um weitere Desinfektionsmittel herzustellen, denn die eigenen Bestände gehen – nachdem es im Vorjahr recht wenig Obst gab – auch irgendwann einmal zur Neige.