Noch im Frühjahr muss das „Munchies“ im Café Rotenturm schließen. Warum die Stadt den Pachtvertrag vorzeitig gekündigt hat.

Gerade mal ein Jahr ist es her, dass René Zenker als neuer Betreiber des Gastrobetriebes vorgestellt wurde. Anfang Juni 2023 wollte er öffnen. Es wurde allerdings Ende September – womit das Hauptgeschäft für die Außengastronomie annähernd gelaufen war. Bevor in diesem Jahr die Freiluftsaison richtig beginnt, ist schon wieder Schluss. Die Stadt wird den Pachtvertrag mit Zenker zum Ablauf des Monats Mai beenden.

Ein Grund ist Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff zufolge, dass die Öffnungszeiten nicht immer eingehalten werden konnten. Der Betrieb sei holprig gestartet, sagte Hartloff und berichtete, dass die Stadt dem Pächter bisweilen auch entgegengekommen sei. Doch offenbar haben die Betreiber den schlechten Start nicht mehr aufholen können. Der Pachtvertrag sollte ursprünglich auf fünf Jahre mit Verlängerungsoption laufen.

Noch keine Interessenten

Das Bistro unter dem Namen „Munchies“ betreibt Zenker mit seiner Partnerin Annika Weisenstein. Sie sei als Mitpächterin eingetragen, berichtete sie der RHEINPFALZ. Die beiden wollen nun in Baumholder ein ähnliches Bistro eröffnen. Es solle auch „Munchies“ heißen, die Zielgruppe seien unter anderem US-Amerikaner. In Kusel sei insbesondere das Mittagsgeschäft nicht wie erhofft gelaufen, berichtet Zenker mit Blick auf die Konkurrenz rund um den Kochschen Markt. Der gelernte Maurer hatte bereits im „China-Garten“ in Altenglan und im „Fachwerk“ Lauterecken gearbeitet.

Zenkers Vorgänger Thorsten Barz hatte das Lokal zuvor vier Jahre lang als „Vinothek“ betrieben, dazwischen stand es ein Jahr leer. Die Stadt ist Eigentümerin des Lokals unter den gläsernen „Giraffenhallen“. Man sei bemüht, dass die Lichter im Rotenturm-Café noch in diesem Sommer wieder angeschaltet werden können, sagte Hartloff. Eine Anzeige sei geschaltet, allerdings gebe es bisher noch keine Interessenten. Das Café Rotenturm weist auf zwei Ebenen mehr als 50 Sitzplätze auf, der Freisitz bietet gut 60 Plätze.