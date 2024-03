Viel zu lange gab’s im Kreis Kusel keine „Redaktion vor Ort“ mehr. Zwar schaffen wir es 2024 (noch) nicht, an die fast ein Dutzend Termine der „Vor-Corona-Zeit“ anzuknüpfen, aber es gibt fünf Gelegenheiten, mit uns zu sprechen. Los geht’s Mitte März.

Es war lange Jahre eine gute Tradition der Westricher Rundschau: Mitarbeiter und Redakteure der Kuseler Lokalredaktion haben sich an bis zu zwölf Terminen auf den Weg zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gemacht. Bei der „Redaktion vor Ort“ wurde stets viel geplaudert und dabei oft gelacht, und nicht selten wurden Themen für eine weitergehende Berichterstattung entdeckt.

Der direkte und persönliche Kontakt zu den Lesern ist uns als Lokalzeitung wichtig – umso dringender muss die „Redaktion vor Ort“ entstaubt werden, die wegen Corona 2020 eingeschlafen war und nun lange genug pausiert hat. Das Team der Kuseler Lokalausgabe der RHEINPFALZ freut sich, wieder raus- und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Bei einem so großen Landkreis wie dem Kreis Kusel ist es wichtig, sich als Redaktion nicht nur in Kusel blicken zu lassen. Deswegen haben wir in der Planung darauf geachtet, 2024 in allen drei Verbandsgemeinden präsent zu sein.

Bewährtes Konzept, neue Gesichter

Die Termine sind noch nicht final abgestimmt, aber wir wollen bis Herbst nach Schönenberg-Kübelberg, Lauterecken, Altenglan, Waldmohr und Wolfstein kommen – soweit der Plan. Dabei werden wir, was die Tage und Uhrzeiten angeht, etwas experimentieren – schließlich wollen wir möglichst viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, treffen und zu Wort kommen lassen. Ort, Zeit und Datum werden wir rechtzeitig vor der jeweiligen „Redaktion vor Ort“ bekanntgeben.

Was sich seit Corona geändert hat: Es gibt keinen Kaffee mehr. Das Heißgetränk war früher immer besonders beliebt, wird nun aber nicht mehr ausgeschenkt. Mineralwasser und Apfelschorle bringen wir weiterhin mit – genau wie die beliebten RHEINPFALZ-Tassen. Zu erkennen sind wir, das hat sich ebenfalls nicht geändert, am blau-weißen Pavillon.

Los geht’s in diesem Jahr am Mittwoch, 20. März, um 10 Uhr in Schönenberg-Kübelberg auf dem Marktplatz. Dort stehen aus der Redaktion Maximilian Schenk und Benjamin Ginkel für Gespräche, Anregungen und Hinweise zwei Stunden lang zur Verfügung.

Nach viel zu langer Corona-Pause freuen wir uns auf viele neue Begegnungen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.