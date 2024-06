Nach dem schweren Brand in Brücken vom vorvergangenen Wochenende, bei dem zwei Personen verletzt wurden, hat die Kriminalpolizei Kaiserslautern die Ermittlungen übernommen. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz der RHEINPFALZ. Angaben zur Brandursache seien bisher nicht möglich, ohne damit die laufenden Ermittlungen zu gefährden, so der Sprecher weiter.

Brückens Ortsbürgermeister, Pius Klein, berichtet auf Anfrage, dass eines der betroffenen Häuser zwischenzeitlich wieder freigegeben werden konnte. Das andere sei noch versiegelt und werde weiterhin untersucht. Einer der Anwohner, der sich beim Versuch, sein Motorrad aus der brennenden Scheune zu retten, Brand- sowie Kopf-, Schulter- und Armverletzungen zugezogen hatte, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, konnte dieses laut Klein aber bereits am gleichen Tag schon wieder verlassen. Klein berichtet, dass der Mann bei Bekannten unterkommen konnte. Die Nachbarsfamilie habe bei Verwandten in Homburg Obdach gefunden.

Noch in der Nacht auf Sonntag waren die Pfalzwerke mit Baggern und Schaufeln im Einsatz, um die beiden Häuser von der Stromversorgung zu trennen und eine neue Verbindung herzustellen, damit die anderen Gebäude wieder regulär versorgt werden können. Da die Gefahr vor herabfallenden Hausteilen zu groß gewesen sei, konnten die Mitarbeiter nicht direkt an oder gar in den Häusern die Stromleitungen erneuern, informiert Ortsbürgermeister Klein.