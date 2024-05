Zu einem größeren Brand mit zwei verletzten Personen ist es am Samstagnachmittag in Brücken gekommen. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, berichtet, wurden die Feuerwehren Brücken und Ohmbach um 16.21 Uhr zu einem Brand in einem Nebengebäude in Brücken alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in der Dellstraße sei das Alarmstichwort auf „Gebäudevollbrand“ hochgestuft worden. „Es gab dann in kurzer Folge eine Durchzündung, sodass zwei Gebäudeteile plus ein Anbau, der die beiden Gebäude verbindet, betroffen waren“, teilt Reichhart mit. Es sei noch nicht bekannt, von welchem Gebäude das Feuer ausging.

Neben 81 Kräften aus mehreren Wehren umliegender Orte waren auch die Polizei, die Schnelleinsatzgruppe des Kreises sowie drei Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes aus Kaiserslautern im Einsatz. Zwei Rettungswagen versorgten zwei verletzte Personen aus den betroffenen Gebäuden. Zumindest ein Verletzter wurde laut Polizei ins Krankenhaus nach Homburg eingeliefert. Auch die Kripo war zwischenzeitlich an der Einsatzstelle, berichtete Reichhart am Samstag gegen Mitternacht. Der Polizei zufolge brannten außerdem zwei Autos sowie ein Motorrad aus. Der Schaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Der gesamte Komplex sei über die Drehleiter mit Schaum geflutet worden, berichtete Reichhart weiterhin. Die Leiter aus Waldmohr habe wegen eines technischen Defekts durch das Drehleiterfahrzeug aus Kusel ersetzt werden müssen. Für die Nacht sei eine Brandsicherheitswache gestellt worden.