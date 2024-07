Weiter geht’s mit den RHEINPFALZ-Ferienaktionen. In dieser Woche lässt das Westpfalz-Klinikum an seinem Standort Kusel am Mittwoch, 24. Juli, einen Blick in Abteilungen zu, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

In gut zwei Stunden können insgesamt 30 Teilnehmer einen Blick in die Zentralsterilisation werfen, wo Instrumente und OP-Besteck unter hohen Qualitätsansprüchen gereinigt und aufbereitet werden. Einblicke gibt es außerdem in die Energiezentrale mit dem Blockheizkraftwerk des Klinikums, und die Gruppe wird den Eingriffsraum der Angiologie betreten dürfen. An allen Stationen besteht die Möglichkeit, den Fachleuten Fragen zu stellen. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Eingangsbereich des Krankenhauses. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Imbiss und Kaltgetränke sowie einen Überblick zu den Wirtschaftsdaten.

Wichtig: