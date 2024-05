Martin Heß ist kein Mann der vielen Worte. Er will anpacken, etwas verändern. Auf Bewegung setzt der 48-Jährige auch in seiner Freizeit: Er ist gerne mit dem Mountainbike unterwegs, interessiert sich für ältere Autos. Frischen (Fahrt-)Wind will er nun auch in die Kuseler Stadtpolitik bringen.

Lieblingsplätze hat Martin Heß in seiner Heimatstadt gleich mehrere: Da wäre etwa das Hubehaus, wo er sowohl als Kind als auch später als Erwachsener oft Zeit mit der Familie verbracht hat. Oder das Gebiet „in der Holzbach“ hinter der Straßenmeisterei Richtung Ehweiler, wo er mit Frau und Kindern gerne spazieren geht. Auch auf dem Mountainbike ist der 48-Jährige öfter unterwegs – seine Sonntagmorgen-Runde führt über den Mayweilerhof, Dennweiler-Frohnbach, Körborn und über den Bahndamm zurück nach Diedelkopf. Die legt er zurzeit jedoch meist allein zurück, seitdem er vor einigen Monaten zum zweiten Mal Vater geworden ist.

