Zurzeit läuft im Kreischorverband Nordwestpfalz das Projekt „Missionen & Visionen“. Es endet im Juni. Ein besonderes Wochenende steht am 22. und 23. April an.

Das Projekt „Missionen & Visionen“, für das dem Kreischorverband Nordwestpfalz 120.000 Euro zur Verfügung stehen, ist in vollem Gange. 17 Ensembles aus dem Verband nehmen daran teil. Es gliedert sich in mehrere Chorprojekte, beispielsweise singen an drei Standorten im Kreis Kusel die U-Hus, also Unter-Hundertjährige, zusammen. Das Projekt schließt mit einer „Woche der Chöre“ im Juni in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach ab. In dieser Woche sollen mehrere Konzerte stattfinden.

Als „Höhepunkt“ innerhalb des Projektzeitraums bezeichnet die Kreischorleiterin und Initiatorin Angelika Rübel das übernächste Wochenende: 22. und 23. April. Am Sonntag, 23. April, findet in der Glantalschule in Glan-Münchweiler von 9.30 bis 18 Uhr ein Männerchortag statt. Männer, auch solche, die noch nicht an einem der „Missionen & Visionen“-Projekte beteiligt sind, sind an diesem Tag willkommen. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie schon Chorerfahrung mitbringen oder das Chorsingen einfach mal ausprobieren möchten. Stimmcoach an diesem Tag ist Patrick Bach. Unter anderem die Lieder „Wünsch Dir was“ von den Toten Hosen und „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ von Reinhard Mey werden an diesem Tag gesungen. Für den Männerchortag – er heißt „Nur Männer!“ – finden sich unter kcv-nordwestpfalz.de/nur-maenner weitere Infos, außerdem das Anmeldeformular.

Einführung in gesunde Gesangstechnik

Am Samstag, 22. April, wird außerdem von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Workshop für interessierte Sänger und Chorleiter angeboten, bei dem in die Complete Vocal Technique (CVT) eingeführt wird. Dabei handelt es sich um eine innovative Gesangstechnik, die zum Ziel hat, alle Ausdrucksformen der menschlichen Stimme in sämtlichen Musikrichtungen auf gesunde Weise zu erzeugen. Dozenten sind Julia Zipprick und Patrick Bach. Veranstaltungsort ist die Grundschule Glan-Münchweiler. Anmeldungen sind per Mail möglich: anmeldung@kcv-nordwestpfalz.de.

Zwei Chortage unter dem Motto „Mission to Groove“ finden ebenfalls statt, der erste bereits am Sonntag, 16. April, im evangelischen Gemeindehaus in Wahnwegen, der zweite am Samstag, 22. April, in der Grundschule in Glan-Münchweiler. Es gehe an diesen Tagen darum, die Musik und den Rhythmus zu fühlen, um die Botschaft der Musik authentisch zu transportieren, wie Angelika Rübel erklärt. Interessierte können sich per Mail an Matthias Stoffel wenden: matthias@stoffel-music.de.

Ziel: Gewinnung von Chormitgliedern

Neben dem musikalischen Erlebnis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll ein Ertrag aus dem Projekt die Neugewinnung von Chormitgliedern sein. Das Geld für „Missionen & Visionen“ stammt aus dem Förderprogramm „Impuls“ des Bundesmusikverbands Chor & Orchester.