In neuem Glanz erstrahlt das frühere Milchhäuschen an der B 420 in Rathsweiler. Die letzten Sanierungsarbeiten wurden just abgeschlossen. Auf freiwilliger Basis hatten Ratsmitglieder und viele Helfer das Häuschen wieder in Schuss gebracht. Außerdem freut sich Ortsbürgermeister Siegmund Steiner über eine hohe Spendenbereitschaft der Bevölkerung.

Das Milchhäuschen gehört der Ortsgemeinde und wird vor allem vom Landfrauenverein Rathsweiler für Kochkurse und Treffen genutzt. „Wir haben es jetzt in Eigenarbeit