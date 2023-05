Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. März 2021 hat die Metzgerei Hess noch 125-jähriges Bestehen gefeiert. Nun hat das Niederkirchener Unternehmen, das Filialen in Kreimbach-Kaulbach und in Otterberg betrieben hat, seine Geschäfte geschlossen. Als Partyservice soll es weitergehen.

Nach 125 Jahren ging Ende 2021 das letzte Stück Wurst über die Theke der Metzgerei Hess: in Niederkirchen, in Kreimbach-Kaulbach und in Otterberg. Carmen Hess, Ehefrau von Metzgermeister Ferdinand