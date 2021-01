Verschneite und glatte Straßen führten am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen im Landkreis. Bilanz der Polizei: Eine Person wurde leicht verletzt und es entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro.

Am Morgen hatte eine Frau zwischen Bosenbach und Altenglan die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin zog sich leichte Schnittverletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke war rund zwei Stunden lang. Während das Unfallauto geborgen wurde, kam es auf der gleichen Strecke zu zwei weiteren Vorfällen: In beiden Fällen rutschten Autos in den Straßengraben.

Im Straßengraben landeten auch die Autos zweier weiterer junger Fahrer. Ein Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Haschbach am Remigiusberg und Etschberg, der zweite auf der Landesstraße zwischen Altenglan und Welchweiler. Auf der Verkehrsinsel an der Autobahnauffahrt zur A 62 in Fahrtrichtung Trier kam ein junger Autofahrer zum Stehen, der beim Abbiegen ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Südkreis hatte der Schneefall offenbar nicht so große Folgen. Nach Auskunft der Polizei in Schönenberg-Kübelberg gab es nur kleine Zwischenfälle.