Unter dem Motto „Glaube bewegt“ feiern Frauen in 150 Ländern am Freitag, 3. März, den internationalen Weltgebetstag. Im Landkreis Kusel wird es ebenfalls mehrere Veranstaltungen geben, bei denen Gebete und Lieder von Christinnen aus Taiwan gesprochen und gesungen werden.

Ab 18 Uhr wird es einen Gottesdienst im protestantischen Gemeindehaus Steinbach geben. Nach der Veranstaltung werden kleine Speisen angeboten, und es besteht die Möglichkeit zum Austausch. Weitere ökumenische Gottesdienste sind in Brücken im katholischen Pfarrzentrum, in Waldmohr im Haus St. Georg und in der evangelischen Kirche in Ohmbach (ebenfalls um 18 Uhr) sowie eine Stunde später in Schönenberg im evangelischen Gemeindehaus, in Elschbach in der katholischen Kirche, in Altenglan im evangelischen Gemeindehaus sowie im evangelischen Pfarrheim in Wolfstein.

Der Weltgebetstag wird über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg gefeiert. Er sei Ausdruck von Solidarität unter Frauen. Mit den in den Gottesdiensten gesammelten Spenden werden Frauen- und Mädchenprojekte in Asien, Afrika, Lateinamerika, Europa und dem nahen Osten unterstützt, teilt die Evangelische Kirche der Pfalz mit.