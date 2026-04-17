Am Mehrzweckgebäude in Albessen soll der Brandschutz verbessert werden. Für den Notfall wird eine Außen-Fluchttreppe gebaut. Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen auf 60.000 bis 80.000 Euro. Das Projekt wird durch Mittel des Regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.

Noch im April sollen Angebote für die Fluchttreppe eingeholt werden, berichtete Albessens Ortsbürgermeister Joachim Deckbar nach der jüngsten Ratssitzung. Entsprechende Verträge mit dem Ingenieurbüro seien bereits geschlossen.

Geplant sei eine Stahlkonstruktion auf der linken Giebelseite des Gebäudes. Dazu müssten Fenster ausgebrochen werden, ein Fuß für die Treppe gebaut und unter anderem auch Kabel erneuert werden, schilderte Deckbar.