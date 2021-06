Der gelbe Filzball fliegt wieder im Wettbewerb: Denn am Sonntag beginnt für die Tennisspielerinnen und -spieler die Medenrunde, wenn auch coronabedingt verspätet. Der eigentliche Auftakt im Mai musste verschoben werden.

Die ASC Bunker Boys TA Brücken spielen in der B-Klasse, treffen zum Auftakt auf den TC Kirchheimbolanden. Außerdem starten in die neue Runde bei den Aktiven: der TC Glan-Münchweiler (C-Klasse), TC Schönenberg-Kübelberg (4er C-Klasse) sowie bei den Damen der TC Waldmohr (B-Klasse), ASC Bunker Boys TA Brücken (4er B-Klasse) und in der C-Klasse der Vierermannschaften der TC Kusel und die SG Wolfstein/Offenbach-Hundheim.

Einige Vereine haben aber auch im Nachwuchs und bei den Senioren Mannschaften gemeldet. Darunter unter anderem die SG Schönenberg/Oberes Glantal (Jungen U18; 4er B-Klasse; Mädchen U18, 4er C-Klasse), der TC Kusel (Jungen U18, 4er C-Klasse), der TC Schönenberg-Kübelberg (Jungen U15, 4er C-Klasse), der TC Kusel (Jungen U15, 4er C-Klasse), die SG Wolfstein/Offenbach-Hundheim (Jungen U15, 4er C-Klasse; Mädchen U15, 4er C-Klasse), die SG Waldmohr/Brücken (Jungen U15, 4er C-Klasse) sowie der TC Kusel (Damen 40, Verbandsliga; Damen 40, 4er A-Klasse; Herren 65, 4er A-Klasse; Herren 70, 4er A-Klasse), der TC Schönenberg-Kübelberg (Herren 30, 4er Pfalzliga), ASC Bunker Boys TA Brücken (Herren 30, 4er A-Klasse; Herren 50, 4er A-Klasse; Herren 60, 4er A-Klasse; Damen 30, 4er Pfalzliga), der TC Offenbach-Hundheim (Herren 40, 4er Pfalzliga), der TC Waldmohr (Herren 40, A-Klasse; Herren 60, 4er A-Klasse), die SG Walmohr/Brücken/Schönenberg (Damen 40, 4er A-Klasse), TC Glan-Münchweiler (Damen 50, 4er A-Klasse).