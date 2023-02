Das Thema „Photovoltaik und Landwirtschaft“ steht im Mittelpunkt der nächsten Versammlung des Maschinen- und Betriebshilfsrings Westpfalz. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, im „Steinernen Mann“ in Ulmet wird Christian Synwoldt von der Energieagentur Rheinland-Pfalz über die aktuelle Situation in Sachen Photovoltaik referieren. Synwoldt zeigt Möglichkeiten auf, wie im Landwirtschaftsbetrieb Photovoltaik umgesetzt werden kann. Das Thema des Referats „Photovoltaik für und mit der Landwirtschaft beziehungsweise im landwirtschaftlichen Betrieb“ ist nach Angaben des Geschäftsführers des Maschinenrings, Jochen Buß aus Odenbach, aktuell und brennend für alle Beteiligten.