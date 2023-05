Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Quirnbach wurde am Donnerstag ein Jubiläum gefeiert: Zum 200. Mal fand der Markttag statt. Was vor vier Jahren mit einem „machen wir mal vorerst“ begann, hat sich etabliert. Zum Erfolgsrezept gehört der gesellige Teil mit „Verzählches“.

Es war der 20. Juni 2019. Die gerade mit 82 Prozent per Urwahl wiedergewählte Ortsbürgermeisterin Stefanie Körbel eröffnete den kleinen Wochenmarkt am und im Bürgerhaus,