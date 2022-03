Ob er wieder zur Musik der Hot Chili Peppers einläuft? Das war im November 2018 so, als Mario Basler (53), der frühere Fußballspieler des FCK, bei seiner Show in der Kammgarn alle von den Sitzen riss. Am Freitag ist er wieder live zu erleben.

Der Super-Mario des Fußballs wird natürlich Fußballgeschichten erzählen, Storys vom Betzenberg und von anderen Stationen seiner Karriere, wenn er am Freitag, 4. März, um 20 Uhr im Congress Center Ramstein auftritt. Dabei geht nicht nur um die Geschichten an sich, sondern auch um die Art und Weise, wie er sie erzählt. Die kam bisher gut an, nicht nur bei seinen Fans.

Früher sorgte Basler als Mittelfeldspieler in den Strafräumen der Bundesliga für Gefahr. Nun zieht es ihn auf die Bühne, um mit seinen Worten und Gags ins Schwarze zu treffen. Die Profikarriere des gebürtigen Neustädters begann 1987 beim 1. FC Kaiserslautern. In den Folgejahren heuerte er in Essen, bei der Hertha aus Berlin, Werder Bremen, dem FC Bayern München und in Katar an. Zur Legende wurde Basler durch seine Erfolge in den 90er Jahren, so war er 1994 mit dem SV Werder Bremen unter Otto Rehhagel mit 20 Toren Torschützenkönig. Den Höhepunkt seiner Fußballkarriere erreichte er mit dem FC Bayern München.

So lange wie ein Fußballspiel

Seine Eckballtor-Technik wird den Fußballfans immer im Kopf bleiben. Mit einer Bilanz von 62 Toren in 262 Bundesligaspielen beendete er 2004 seine Profi-Fußballkarriere. Basler ist nicht auf den Mund gefallen, aber man weiß auch, dass er eher zu derben Worten neigt. Nun kommt er unter dem Motto „Basler ballert“ auf die Bühne, so lange wie ein Fußballspiel. Getreu seinem Motto „Mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele“, analysiert Basler in gewohnter Manier das heutige Geschehen auf und neben dem Platz. Das Ganze wird gespickt mit Geschichten aus seiner aktiven Zeit.

Wer den Mann mit der rauchigen Stimme auf der Bühne oder von den Talkshows im Fernsehen noch nicht in seiner neuen Rolle kennt, sollte aber auch wissen, das er damals in der Kammgarn im Prinzip nur drei Themen hatte: Frauen, Alkohol und Rauchen. Und dass nicht alles lustig ist. Damals erzählte Basler von einem nächtlichen Ausflug in einen Biergarten, der Folgen hatte, und von einer hübschen Italienerin, die er heimlich in sein Hotelzimmer geschleust hatte. Er sei eben ein „Fußballer der anderen Art“, sagt Mario Basler gerne von sich.

Info

Es gibt noch Karten für RHEINPFALZ-Cardinhaber im RHEINPFALZ-Ticketshop oder unter congress-center-ramstein.de.