Gebäudevollbrand in Steinbach – so lautete die Meldung, die am Freitag gegen 17 Uhr bei der Feuerwehr einging. Die Wehren aus Steinbach/Henschtal, Glan-Münchweiler und Kusel (mit der Drehleiter) wurden alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus dem Neubaugebiet zu sehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Kleinbrand in einem Carport handelte. Der brennende Müll konnte schnell gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde die Brandstelle abschließend kontrolliert.