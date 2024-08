Der Luftsportverein Eßweiler (LSV) hat am Wochenende sein neues Klubheim feierlich eingeweiht. Das zweitägige Flugsportfest zog zahlreiche Besucher an, die das neue Gebäude in Augenschein nahmen und das vielfältige Flugangebot des Vereins nutzten.

Das neue Klubheim, das in fast drei Jahren Bauzeit und mit rund 2000 Stunden Eigenleistung entstanden ist, ersetzt die alte Holzbaracke. Durch das enorme Engagement der Vereinsmitglieder konnten die Baukosten von ursprünglich 200.000 Euro um etwa die Hälfte reduziert werden. „Von den verbleibenden Kosten trägt der Verein lediglich 75.000 Euro, während der Sportbund uns großzügig mit 25.000 Euro unterstützt hat,“ erklärte LSV-Vorsitzender Henrick Heinz stolz.

Zur Einweihung des 150 Quadratmeter großen Klubheims waren zahlreiche Ehrengäste geladen, darunter Kommunalpolitiker und Vertreter der US Air Force. Der LSV pflegt ein gutes Verhältnis zum nahegelegenen Militärflughafen Ramstein, was laut Heinz essenziell für den Fortbestand des Flugsports in der Region ist. „Sollte sich der Militärflughafen von unseren Aktivitäten gestört fühlen, müssten wir auf andere Flugzonen ausweichen.“

Neubau bietet neue Möglichkeiten

Das neue Klubheim beeindruckt mit seiner Funktionalität. Mit 4,10 Metern ist es deutlich höher als der Vorgängerbau. Diese Tatsache, kombiniert mit dem vergrößerten Eingangstor der Werkstatt, ermöglicht es nun, auch größere Gerätschaften zu reparieren – beispielsweise die Seilwinde für die Segelflugzeuge. Das neue Klubheim entstand auf der Bodenplatte der alten Holzbaracke, da ein größerer Neubau aufgrund der Lage im Naturschutzgebiet nicht möglich war.

LSV-Vorsitzender Henrik Heinz vor dem neuen Klubheim, das am Wochenende eingeweiht wurde. Foto: Sayer

Im Schulungsraum des Klubheims findet in den Wintermonaten die theoretische Ausbildung der Flugschüler statt, von denen der Verein derzeit zehn betreut. Seit seiner Gründung im Jahr 1928 in Landstuhl hat der LSV eine bewegte Geschichte hinter sich und zählt heute 80 Mitglieder, von denen 30 aktive Flugsportler sind. 61 Jahre ist es bereits her, dass der Verein nach Eßweiler gezogen ist.

Mächtig was los beim Flugplatzfest

Das Flugsportfest bot den Besuchern wie in den Vorjahren die Möglichkeit, bei Rundflügen über das Königsland die Schönheit der Region aus der Luft zu erleben. Während die Segelflugzeuge und Motorsegler vom LSV gestellt wurden, unterstützten befreundete Vereine aus Marpingen und Grünstadt die Veranstaltung mit Motormaschinen.

Vor allem der zweite Tag, der Sonntag, lockte zahlreiche Besucher an, die das sonnige Wetter und die besondere Atmosphäre auf dem Flugplatz genossen. Der LSV Eßweiler hat mit der Einweihung des neuen Klubheims einen weiteren Meilenstein in seiner Vereinsgeschichte gesetzt und blickt optimistisch in die Zukunft des Flugsports in der Region.