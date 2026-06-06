Digitalredakteurin Rosaria Kilian unterstützt die Lokalredaktion in Kusel dabei, online ebenso stark zu werden wie auf Papier. Darum geht es in unserer Wochenendkolumne.

Das Internet hat den Lokaljournalismus nicht kaputtgemacht. Es hat ihn ehrlicher gemacht. Weil wir in den Redaktionen schneller merken, ob ein Thema wirklich interessant ist, ob eine Überschrift verständlich ist und ob Sie als Leserin oder Leser eine Geschichte so packt, dass Sie bis zum Ende dranbleiben. Unsere Arbeit bei der RHEINPFALZ hat sich verändert. Wir arbeiten nicht mehr nur für die morgendliche Zeitung auf dem Küchentisch, sondern auch für die Meldung auf dem Smartphone in der Hosentasche.

Bedürfnisse genau auslesen

Alle 13 Lokalredaktionen der RHEINPFALZ bekommen deshalb Hilfe unserer Digitalredaktion an die Hand. Als Digitaltrainer reisen zwei Redakteure durch die ganze Pfalz: von Kirchheimbolanden bis Pirmasens, von Germersheim bis hier nach Kusel. Online-Journalismus gleicht oft Detektivarbeit. Wir Redakteurinnen und Redakteure möchten lernen, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen in der Region genau auszulesen und noch besser zu bedienen. Es macht großen Spaß, zu sehen, dass wir es so schaffen, Ihnen, den Leserinnen und Lesern, ein bunteres und relevanteres Angebot zu unterbreiten.

Rosaria Kilian Foto: Christian Hamm

In den nächsten Monaten unterstütze ich die Kollegen in der Lokalredaktion Kusel dabei, genau diesen Blick zu schärfen: Welche Themen zwischen Waldmohr und Lauterecken haben online besonderes Potenzial? Wie schreibt man über die Kuseler Herbstmesse so, dass es auch auf dem Bildschirm gut lesbar ist? Und wie nutzen wir unser Wissen, um uns von Klickzahlen nicht treiben zu lassen, sondern sie als Richtungspfeile zu verstehen?

Für mich ein „Crashkurs Pfalz“

Kurz zu mir: Ich heiße Rosaria Kilian, bin 29 Jahre alt und im Münchner Speckgürtel aufgewachsen. Ich habe Musical in Hamburg und Politikwissenschaften in Bonn studiert, mich bei der „Augsburger Allgemeinen“ zur Journalistin ausbilden lassen und bin seit einem guten Jahr Digitalredakteurin bei der RHEINPFALZ. Meinen Job als Digitaltrainerin nutze ich also als „Crashkurs Pfalz“ und versuche, möglichst viel von diesem wunderschönen Flecken Erde kennenzulernen. Dieses Vorhaben konnte ich in der Vorderpfalz bereits gut umsetzen. Dort durfte ich die Teams in Grünstadt, Bad Dürkheim und Speyer schulen. Nun bin ich für einige Monate als Digitaltrainerin in Kusel und dem Umland im Einsatz.

Gerade der ländliche Raum lebt von Menschen, die Dinge selbst anpacken: im Verein, in der Feuerwehr, im Ehrenamt. Und ich habe den festen Glauben daran, dass gerade hier auch guter Lokaljournalismus sehr wichtig ist – im Netz genauso wie auf Papier. Mein Wunsch zum Start: Machen Sie mit. Schreiben Sie uns, welche Themen Sie hier in der Kuseler Lokalausgabe vermissen und welche Geschichten Sie gerne noch öfter lesen würden. Was sollen wir für Sie als Nächstes herausfinden?