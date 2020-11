Bereits zum 15. Mal startet der Verkauf der Weihnachtslose des Lions-Clubs Kusel. Wie auch die Jahre zuvor, wurden erneut genügend Sponsoren gefunden, die mehr als 200 Einzelpreise im Gesamtwert von 20.000 Euro zur Verfügung stellen. Dazu zählen auch die drei Hauptgewinne: 3000 Euro Bargeld, ein Kinderwagen im Wert von über 1000 Euro und ein Whirlpool. Außerdem gibt es weitere hochwertige Geräte, Geschenkartikel und Gutscheine für Dienstleistungen zu gewinnen. Der Erlös soll den Jugend- und Bambini-Feuerwehren im Landkreis Kusel zugute kommen. Das Titelblatt haben Schüler der Fachoberschule Lauterecken gestaltet. Ab Samstag, 14. November, können die Lose für je zehn Euro bei Mitgliedern des Clubs sowie in teilnehmenden Geschäften und bei Verwaltungen gekauft werden. Dabei sind unter anderem die Engel-Apotheke in Kusel, der Hela-Baumarkt und Filialen der Volksbank Glan-Münchweiler. Eine Übersicht aller Verkaufsstellen sei unter www.lions-kusel.de zu finden. In diesem Jahr ist es wegen der Pandemie und den damit verbundenen Regeln zusätzlich möglich, Lose per Mail unter weihnachtslos@lions-kusel.de zu bestellen.