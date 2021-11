Der Verkauf der Weihnachtslose des Kuseler Lions Club startet am Sonntag, 7. November, beim Tag der offenen Tür bei der Kuseler Feuerwehr. In diesem Jahr gibt es Preise im Gesamtwert von 22.000 Euro zu gewinnen.

Beim Tag der offenen Tür bei der Kuseler Feuerwehr werden aber nicht nur die ersten Weihnachtslose für dieses Jahr verkauft, der Lions Club überreicht zudem dem neu gegründeten Förderverein der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Kreis eine Spende. „Das Geld stammt aus dem Erlös unserer Weihnachtlos-Aktion im vergangenen Jahr und wir freuen uns, dem Förderverein den Betrag von 20.000 Euro übergeben zu können“, informiert Bärbel Schmitt, Präsidentin des Lions Club.

Wer in diesem Jahr zum Preis von zehn Euro ein Los kauft, hat die Chance auf einen von 200 Preisen im Gesamtwert von 22.000 Euro. „Der Hauptgewinn sind 3000 Euro in bar. Außerdem gibt es unter anderem einen ,Stressless’-Sessel im Wert von 1350 Euro, zur Verfügung gestellt von Möbel Schug, und einen Kinderwagen im Wert von 1000 Euro, gestiftet von den ,Zwergperten’ in Rammelsbach, zu gewinnen“, zählt Schmitt auf.

Lose auch per E-Mail bestellbar

Verkaufsstellen werden laut Schmitt unter anderem der Hela-Markt im Kuseler Industriegebiet, die Engel-Apotheke in Kusel sowie die Filialen der Volksbank Glan-Münchweiler sein. Eine komplette Liste der Verkaufsstellen soll nach dem Start der Aktion auf der Internetseite des Lions Clubs zu finden sein. „Wie in den Vorjahren ist es außerdem wieder möglich, per E-Mail Lose zu bestellen“, fügt Schmitt hinzu.

Der Erlös der Aktion in diesem Jahr soll sozialen Projekten unter der Überschrift „Kinder und Jugend in Bewegung“ zugute kommen. „Damit sind Projekte gemeint, die Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten bieten sollen, sich sportlich zu betätigen. Das müssen nicht zwingend Vereine sein – auch andere Gruppen oder Organisationen, die Ideen in dieser Richtung haben, können uns ihr Projekt per Mail vorstellen“, erklärt Schmitt. Des Weiteren soll nach Angaben des Lions Clubs ein Teil des Erlöses in eine Spende an die Opfer der Flutkatastrophe fließen.

Info

Weitere Infos gibt es auch im Internet . Losbestellung und Projektbeschreibungen per E-Mail an weihnachtslos@lions-kusel.de. Der Tag der offenen Tür bei der Kuseler Feuerwehr findet am Sonntag, 7. November, 11 bis 18 Uhr, statt.