Erwartungsgemäß ist auch das Lauterecker Heimatfest abgesagt, das von 7. bis 10. August hätte stattfinden sollen. Das hat Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt.

Der für Veranstaltungen zuständige Beigeordnete Heinrich Schreck sagte, er habe eigens noch die Ansprache der Ministerpräsidentin abgewartet, ob sich etwas Neues ergebe. Doch auch diese habe gesagt, dass „große Veranstaltungen“ bis Ende August verboten seien. „Und das Lauterecker Heimatfest ist ein großes Fest“, sagte Schreck, der diesen Beschluss dem Organisator Thorsten Barz mitgeteilt hat.

Auch kein Stadtlauf

Es ist das erste Mal, dass dieses zweitgrößte Fest im Landkreis Kusel abgesagt wird. Es findet seit 1956 statt, traditionsgemäß immer am zweiten August-Wochenende. Auch der Lauterecker Stadtlauf am Fest-Freitag wird daher laut Schreck nicht stattfinden.

Abgesagt in Lauterecken sind laut Schreck weiterhin unter anderem die Kulinarische Wanderung am 6. Juni sowie das Reiterfest am 25./26. Juni. Die Kulinarische Wanderung soll voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden.