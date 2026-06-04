Der mittlerweile fünfte Draisinenlauf wirft seinen Schatten voraus: Am Sonntag, 21. Juni, werden sich auf dem Glan-Blies-Weg wieder Läufer messen. Wer sich bis zum kommenden Mittwoch, 10. Juni, anmeldet, bekommt seine Startnummer noch nach Hause geschickt. Alle anderen können ihre Startnummer dann erst am Veranstaltungstag in der Turnhalle in Altenglan abholen, teilte der Laufsportclub Athlon Kusel mit. Alle Informationen und die Anmeldung sind online zu finden: https://lsc-kusel.de/draisinenlauf/.

Der Lauf findet auf dem Radweg von Altenglan bis nach St. Julian statt, der meist neben der Draisinenstrecke verläuft. Angeboten werden Halbmarathons (alleine, 2er- und 4er-Staffel), ein Bambinilauf, ein Schüler- und ein Jugendlauf. Laut LSC Athlon werden alle 2,5 Kilometer Versorgungsstationen mit Wasser, Iso, nassen Schwämmen und kalten Duschen aufgebaut. Bei Eschenau (Wendepunkt) ist auch der Wechselpunkt für die 2er-Staffeln und in Ulmet der weitere Wechselpunkt für die 4er-Staffeln (Hinweg und Rückweg).

Der Lauf findet bei jeder Witterung statt. Der Draisinenlauf ist eine gemeinsame Veranstaltung des LSC Athlon Kusel in Kooperation mit dem Gewerbeverein Altenglan, der Realschule plus Altenglan, der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und dem Landkreis Kusel.