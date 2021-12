Im ehemaligen Stellwerk in Lauterecken soll ein Tourist-Info-Point mit Toilettenanlagen eingerichtet werden – alles barrierefrei. Das Land hat nun Fördergelder bewilligt, die Arbeiten können vom Kreis ausgeschrieben werden.

155.000 Euro fließen vom Land an den Kreis, der Eigentümer des ehemaligen Stellwerks ist und den Umbau plant. Nebenan betreibt er die Draisinen-Ausleihstation, hat vor einigen Jahren bereits die Zufahrt von der Saarbrücker Straße aus und einen Parkplatz anlegen lassen. Die Planungen für den Ausbau des Stellwerk-Erdgeschosses seien bereits abgeschlossen, erklärt der bei der Kreiserverwaltung für Tourismus verantwortlich zeichnende Philipp Gruber.

Der Info-Point im ehemaligen Stellwerk soll mit Personal besetzt sein. Rund um die Uhr soll ein digitales Informationsterminal außen zugänglich sein für Touristen. Im Sommer könnte der Umbau fertig sein. Vom Bahnhofsvorplatz aus gesehen liegt das Stellwerk gegenüber hinter den Schienen. Es ist zu erreichen über den Weg hinterm Prellbock entlang, der zum neuen Gleis 2 führt. Weg und Gleis wurden im Rahmen des barrierefreien Ausbaus des Bahnhofs im vergangenen Jahr angelegt.

Das Land Rheinland-Pfalz fördere damit die verbesserte touristische Ausstattung des Bahnhofs Lauterecken, hat Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt mitgeteilt. Der sei ein wichtiger Knotenpunkt der touristischen Infrastruktur des Landkreises Kusel. Bahn-, Bus- und Draisinenfahrer, Rad- und Wanderwegenutzer sollen Tourist-Info und Toilette nutzen können. Am Bahnhof Lauterecken startet der einzige barrierefreie Radweg im Land. Die Pilotstrecke „Barrierefreier Radweg an Glan und Odenbach“ führt über 13,4 Kilometer von Lauterecken nach Reipoltskirchen. Der 62 Kilometer lange Veldenz-Wanderweg, von Kusel nach Lauterecken führend, ist ein ausgezeichneter „Leading Quality Trail – Best of Europe“.