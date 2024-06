Die AfD zählt zu den Gewinnern der Wahl – allen Skandalen der Bundespartei zum Trotz. Die Partei pendelt sich in der Westpfalz zwischen 18 und 20 Prozent ein. Landrat Otto Rubly fordert von der Landesregierung einen „Masterplan Westpfalz“.

Am vergangenen Sonntag hat in der Westpfalz gut ein Fünftel der Wählerinnen und Wählern die AfD gewählt. Während die Partei in ganz Rheinland-Pfalz