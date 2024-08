Die Jubiläums-Messe steht in den Startlöchern. Bereits kommende Woche wird in der Kreisstadt 100 Jahre Herbstmesse gefeiert. Wie viel kostet der Schoppen Bier? Und welche Neuheiten gibt es? Ein Überblick darüber, was Besucher wissen sollten.

Dieser Tage tut sich einiges auf der Marktwiese. Es sind die Vorboten vom größten Fest in der Westpfalz, das alljährlich am ersten September-Wochenende in Kusel begangen wird. Ab Freitag, 30. August, wird das Städtchen fünf Tage lang in den Ausnahmezustand versetzt: Marktwiese, Trierer Straße und Kochscher Markt verwandeln sich in eine Festmeile, in die viele, viele Besucher strömen.

Das alles zu koordinieren, ist keine leichte Aufgabe. „Ich hätte lieber mit dem Adventsmarkt angefangen“, bekennt Kusels Marktmeister Robert Selesi lächelnd. Er ist seit knapp sechs Wochen im Amt, kann auf einige Vorbereitungen rund um das Volksfest seitens seiner Vorgänger zurückgreifen. Dennoch: In der Detailarbeit ist nun vor allem er gefragt. Viele Schausteller habe er bereits angerufen, die ihm wiederum versichert hätten, er solle sich keine Gedanken machen, sie wüssten bestens über den Ablauf Bescheid. Schließlich reisen viele von ihnen seit Jahrzehnten in die Kreisstadt, sind inzwischen fester Bestandteil der Kuseler Messe, die vor 100 Jahren zum ersten Mal gefeiert wurde.

Die wohl wichtigste Frage für routinierte Messebesucher vorweg: Wie viel wird der Schoppen Bier kosten?

4,50 Euro zahlen Besucher für einen 0,4-Liter-Krug Bier im Festzelt, das auch in diesem Jahr wieder von der Firma Reichelt betrieben wird. Das sind 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Damals änderte sich im Vergleich zum Vorjahr nichts an dem Preis. Bierbons gibt es bereits seit Anfang August in der Buchhandlung Schneider.