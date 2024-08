Ein magischer Moment. Punkt 20.42 Uhr löst sich die Spannung im Kellergewölbe auf Burg Lichtenberg. Jil Biedinger verkündet, wer ihr demnächst im Amt folgt: Die 46. Kuseline heißt Mariana Varejão Pinheiro, ist 21 Jahre jung – und spurtet ein Stündchen später schon zu einem „Einsatz“ bei der Konker Feuerwehr.

Todschick im Kleid: So dürften wohl die wenigsten Kräfte der Feuerwehr Konken ihre Kameradin bislang zu Gesicht bekommen haben – zumindest mal nicht im Gerätehaus. Dort aber hat die 21-Jährige auch am Abend der Wahl noch Station gemacht. So dass die Wehrleute der künftigen Kuseline sogar noch vor deren Familie und Freund gratulieren konnten.

Diesmal also kam Mariana Varejão Pinheiro im Kleid und mit dem Blumenstrauß, der für die frisch gewählte Kuseline bereit gelegen hatte. Wenn’s im wahrsten Wortsinne brennt, wenn Hilfe gefragt ist, rückt Mari – wie Freunde sie nennen – selbstredend in der üblichen Einsatzkleidung mit aus. Ein ums andere Mal wird die 21-Jährige womöglich abendliche Übungen oder gar einen Einsatz sausen lassen müssen. Dann, wenn sie statt als Truppfrau als Kuseline gefordert ist. Ab 30. August wird die Studentin die Farben des Kuseler Landes hochhalten.