Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem Modegeschäft in Lohnweiler läuft der Betrieb anders als in üblichen Kleiderläden: Da Nadine Eckert ihren Laden bei sich zuhause betreibt, ist Shoppen dort nur auf Termin möglich. Seit Kurzem gibt es vor dem Eingang eine weitere Besonderheit: ein Selbstbedienungshäuschen mit Deko- und Geschenkartikeln.

Vor knapp fünf Jahren hat sich Nadine Eckert ihren Traum vom eigenen Geschäft erfüllt und bringt neben italienischer Mode auch Schmuck und Accessoires in ihren Verkaufsräumen