Nicht nur Bücher, auch Bilder können uns in eine andere Welt entführen. Diese Gemeinsamkeit veranlasste den Künstler Raymond Pauquet, der Stadtbibliothek Idar-Oberstein ein Werk als Dauerleihgabe zu überlassen. „Art meets people“ heißt seine Kunstaktion, mit der er seine Werke direkt zu den Betrachtern bringen möchte.

Raymond Pauquet, der freischaffender Künstler und Mitglied der Künstlergruppe Obere Nahe ist, bringt seit 2018 auf diese Art seine Kunst in die Welt. Nun durfte sich die Idar-Obersteiner Bibliotheksleiterin Sandra Ley eins seiner Werke für die Büchereiwand aussuchen. Sie durchstöberte gemeinsam mit Judith Losert vom Gebäudemanagement virtuell sein umfangreiches Bilderarchiv unter www.raymondpauquet.de. Beide waren sich schnell einig und entschieden sich für „Mother Earth“ aus dem Jahr 2018. Das abstrakte Kunstwerk ist in hellblau, ocker und türkis gehalten.

Das Bild überzeugt Sandra Ley zufolge auch wegen seiner Aktualität infolge zunehmender Umweltkatastrophen bedingt durch den Klimawandel. „Das Gemälde passt perfekt in die Bücherei. Es hat hier eine neue Heimat gefunden wie mein Diptychon im Stadttheater“, kommentierte der Künstler.

Pauquets Bilder an zwölf Orten

Die Bibliothek hält zudem drei Publikationen des Malers zur Ausleihe bereit, darunter der überregional verbreitete Band „40 Jahre freie Kunst“, in dem auch das ausgestellte Gemälde abgebildet ist. Aktuell sind 30 Gemälde Pauquets in zwölf öffentlichen Gebäuden dauerhaft ausgestellt. „Zwei weitere Kunstwerke sind bereits ausgewählt für den Eingang des Sitzungssaals der Stadtverwaltung. Außerdem wird eine vierte Publikation Mitte August vorliegen“, kündigt Pauquet an.