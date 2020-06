Auch die Kreispokal-Wettbewerbe im Amateurfußball sind offiziell beendet. Damit wird es in diesem Jahr keine Kreispokalsieger geben. Im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern hätte bereits Mitte April das Endspiel zwischen den beiden in der A-Klasse spielenden Mannschaften FC Queidersbach und VfB Reichenbach II stattfinden sollen. Nach der nun erfolgten endgültigen Absage wird der FC Queidersbach den Kreis im Verbandspokal vertreten. In diesem Wettbewerb sind keine zweiten Mannschaften startberechtigt.