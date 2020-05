Die Kreis- und Stadtbücherei Kusel öffnet ab 11. Mai wieder montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr. Allerdings zunächst nur zur Abgebe und Ausleihe von Medien. Schmökern in der Bücherei ist untersagt, auch Internetnutzung ist nicht möglich. Es dürfen sich höchstens zehn Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, Eintritt ist nur mit Bücherkorb gestattet. Mundschutz, Handdesinfektion sowie die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes (in der Bücherei: zwei Meter) zu anderen Personen sind selbstredend ebenfalls vorgeschrieben.

Am Dienstag, 12. Mai, ist die Stadtbücherei Wolfstein erstmals wieder geöffnet. Dienstags von 16 bis 19 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr können Bücher ausgeliehen und zurückgebracht werden. Zutritt ist nur Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahre gestattet, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch in Wolfstein ist ein Verweilen in der Bücherei nicht zulässig. Es dürfen sich maximal zwei Besucher gleichzeitig dort aufhalten. Der Mindestabstand von anderthalb Metern muss auch beim Warten auf den Eintritt vor der Bücherei eingehalten werden.

Weitere Büchereien machen wieder auf

Auch etliche kleinere Büchereien öffnen ihre Tore wieder und setzen darauf, dass sich Besucher vernünftig verhalten. Die Evangelische Gemeindebücherei der Kirchengemeinde Grumbach-Herrensulzbach war bereits am Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, wieder geöffnet.