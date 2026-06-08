Beim Tischtennis-Megaevent in Erfurt hat Thomas Schimek Lospech und bleibt medaillenlos. Tanja Krämer räumt dagegen ab.

Mit einem Tischtennis-Megaevent wartete der Deutsche Tischtennisbund vom vergangenen Donnerstag bis zum Sonntag auf. Die Profis um den späteren deutschen Meister Dang Qiu und Annett Kaufmann spielten parallel zu allen anderen Spielklassen, von der Jugend 15 bis hin zu den Leistungsklassen und den Senioren bei einem großen Turnier zusammen. Gespielt wurde in mehreren Hallen, die Profis vor großem Publikum in der Haupthalle, die anderen Spielklassen waren zu großen Teilen in den Nebenhallen der Thüringer Tischtennishauptstadt Erfurt aktiv. Mit dabei auch der mit seiner Mannschaft nunmehr in die Verbandsoberliga Saar/Pfalz aufgestiegene Thomas Schimek vom TTC Brücken, der bei den Senioren 65 am Start war. Über die Südwestmeisterschaften hatte sich Schimek für die nationalen Meisterschaften qualifiziert. Die Pfälzer, die üblicherweise bei den großen Turnieren nicht die großen Erfolge einstreichen, sind in den Seniorenspielklassen jedoch regelmäßig ein Medaillengarant.

„Thomas hat seine Gruppe souverän gewonnen und nur einen Satz abgegeben“, berichtete Steffi Schneider ( TSG Kaiserslautern), die Verbandsseniorenwartin des Pfälzischen Tischtennisverbandes. Gegen Siegbert Schiller (DJK Käfertal), hatte er zum Auftakt gleich eine harte Nuss zu knacken und gewann in drei engen Sätzen. Gegen den späteren Gruppenzweiten Willi Weritz (SV Blau-Weiß Mühlhausen) musste Schimek nach gewonnenem ersten Satz den Satzausgleich hinnehmen, gewann dann aber mit 3:1. Mit Thomas Gerken (VfL Sittensen) hatte Schimek die wenigsten Probleme.

Unangenehmer Gegner

„Allerdings bescherte ihm das Los den für ihn unangenehmen Gegner Kirsten Holm“, führt Schneider aus, wie es für Schimek in der K.o.-Runde weiter ging. Gegen Holm (TTC Finnow Eberswalde) gab es im Achtelfinale die erwartet enge Partie. „Die ersten beiden Sätze gewann er klar, den dritten Satz verlor er deutlich. Im vierten Satz hatte Thomas bei 2:1 Sätzen für sich Matchball, konnte aber das Spiel nicht für sich entscheiden“, beschreibt Verbandsseniorenwartin Schneider den Knackpunkt, der das Spiel zum kippen brachte und Schimek letztlich das Aus bescherte. Sieger der Konkurrenz der Herren 65 wurde Klaus Scherb (SVH Kassel).

Im Doppel kam Schimek an der Seite von Michael Werle (TTC Grün-Weis Kirn) zum Auftakt knapp weiter. Dann jedoch hatte er ungemeines Pech und hatte mit dem Einzelmeister Scherb und Kay Seyffert das stärkste Doppel des Turniers auf der Gegenseite.

Satzgewinn gegen Deutsche Meister

Gegen die beiden Hessen gestalteten Schimek/Weis die Partie dennoch ungemein eng, nahmen den späteren deutschen Meistern sogar einen Satz ab. Im gemischten Doppel gab es für Schimek an der Seite von Elfriede Stephan (TSV Hargesheim), die im Einzel das Achtelfinale erreichte, wenig zu ernten. Nach einem Freilos in der ersten Runde gewann der Brücker sein Auftaktspiel, um dann in der nächsten Runde in drei Sätzen deutlich zu scheitern.

Einige Medaillen gab es dennoch wie üblich für die Pfälzer. Insbesondere im Doppel und Mixed räumten die PTTV-Akteure gehörig ab. Tanja Krämer vom TTC Höhfröschen, die in der abgelaufenen Runde auch gegen den TTC Kreimbach-Kaulbach und den TTC Brücken II in der 2. Pfalzliga West aktiv war, holte gleich drei Titel und gewann bei den Senioren 45 im Einzel, Doppel und Mixed. Für Schimek gilt es nun einen neuen Anlauf zu nehmen, denn sicher hat er die Qualität bei den Senioren eine Medaille einzuheimsen, dann vielleicht mit einer glücklicheren Auslosung.