Zwei Konzerte sollen im August italienisches Lebensgefühl in den Landkreis Kusel bringen und gleichzeitig die Partnerschaft mit der sizilianischen Stadt Valguarnera Caropepe vertiefen. Möglich macht’s ein Livestream – und die Zustimmung des Kreisausschusses.

In der Kreisausschusssitzung am Freitagmorgen hat Projektleiter Roland Lißmann die beiden Konzerte unter dem Titel „Una Notte Siciliana“ vorgestellt. Freitag, 16. August, wird in Schönenberg-Kübelberg in Räumen der Firma Minitec ein Familienkonzert geboten. Samstag, 17. August, wird ein Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle samt Livestreaming stattfinden. Passende italienische Kulinarik soll es an beiden Tagen ebenfalls geben.

„Unter dem Thema ,Sterne des Südens’ werden wir in diesem Jahr Sizilien im Blick haben. Die Insel war schon immer ein Schmelztiegel der Kulturen.“ Eine reiche musikalische Tradition spiegele diese Vielfalt und die verschiedenen kulturellen Einflüsse wider, erklärte Lißmann. Es sei gelungen, Musikgruppen zu engagieren, die aus Sizilien kommen. Einen Kammerchor habe Lißmann selbst zusammengestellt.

Übertragung in Seniorenheime?

Die Aktion eigne sich, die Freundschaft zwischen Kusel und der Partnerstadt Valguarnera Caropepe zu vertiefen, denn das Konzert am 17. August soll via Internet nach Italien übertragen werden. Gesamtkosten: rund 72.000 Euro. Davon werden laut Beschlussvorlage des Kreisausschusses 18.000 Euro vom Kultursommer Rheinland-Pfalz übernommen, 16.000 steuern Sponsoren bei, durch Eintrittskarten werden fast 7000 Euro erwartet. Da beide Städte (Valguarnera Caropepe und Kusel) in Leader-Regionen liegen, gibt es fast 28.000 Euro Zuschuss von der Europäischen Union. Unterm Strich bleibe für den Landkreis ein Eigenanteil von 3127,15 Euro. Dem stimmten die Ausschussmitglieder ohne Diskussion zu. Man war sich im Horst-Eckel-Haus einig, dass Musik verbindet.

Angeregt wurde im Gremium, dass das Konzert doch vielleicht auch, wie es in der Vergangenheit im Kreis Kusel schon praktiziert wurde, auch in Seniorenheime übertragen wird. Während eine direkte Liveübertragung offenbar zu kostspielig ist, könnte ein Mitschnitt der übertragenen Aufnahme auf Youtube hochgeladen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.