Psychedelische Traumwelten im Kinett: Die dreiköpfige Band The Wow Signal aus Lyon legte am Donnerstag eine viel zu kurze Stippvisite im Kuseler Kulturzentrum ein und verzauberte mit Psychedelia par excellence! Und am Ende wollte das Publikum mehr davon.

Tippt man bei Google The Wow Signal ein, stößt man jedoch erst mal auf etwas völlig anderes. Nicht etwa auf ein Bandfoto mit den neusten Tourdaten oder Ähnlichem. Nein, man stößt