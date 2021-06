Mehlpfuhl, Schellweiler, Reichweiler, Kuseler Kaserne, Erlenhöhe – es tauchen vor allem die altbekannten Namen auf. Wirklich neu ist hier nichts, zum Teil wird an dem, was die Planer jetzt aufgelistet haben, bereits gearbeitet. Dennoch war es richtig, diese Analyse anfertigen zu lassen, um endlich mal eine Gesamtschau für das zu erhalten, was im Kreis an Gewerbeflächen möglich ist. Überbordend viel ist es – der Topografie eines Berglands geschuldet – nicht, was der Kreis zu bieten hat. Umso wichtiger ist es, dass sich die Verantwortlichen genau darauf konzentrieren.