Üblicherweise bestimmt das Thema Waldwirtschaft die Jahresabschlusssitzungen. Coronabedingt wurden erst jetzt in Wiesweiler sowohl der Forstwirtschaftsplan für dieses Jahr als auch das Forsteinrichtungswerk per Umlaufverfahren einstimmig abgesegnet. Zwar war der zuständige Revierförster Dietmar Antoni telefonisch in Bereitschaft, um eventuell aufkommende Fragen zu klären, doch er wurde nicht gebraucht. Antoni rechnet im Forstwirtschaftsplan mit Einnahmen aus dem Verkauf von Brennholz an Selbstwerber in Höhe von 1646 Euro. Dem stehen Aufwendungen für den Revierdienst, sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Versicherungen in Höhe von 3030 Euro gegenüber.

Das von Gerhard Hommes im Auftrag der Forstverwaltung erstellte Einrichtungswerk förderte keine wirklich neuen Erkenntnisse zutage. Fragen zu der auf Grund detaillierter Bestandsaufnahme erarbeitete, und für zehn Jahre erstellte Planung erläuterte Ortsbürgermeister Ingfried Klahr, der im Vorfeld mit beiden Fachleuten ausführliche Gespräche geführt hatte.