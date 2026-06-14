In der Foto-Abstimmung für den Wonnemonat Mai hat sich eine Pattsituation ergeben: Zwei Fotos konnten jeweils 37 Prozent der abgegebenen Stimmen unserer Leserinnen und Leser auf sich vereinigen. Damit haben wir erstmals in der Geschichte unserer Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ zwei Gewinner: Oliver Lang und Michaela Hornberger.

Klein, aber fein: Das einsame Vergissmeinnicht auf einer Godelhauser Mauer – abgelichtet von Michaela Hornberger – konnte ebenfalls überzeugen. Foto: Michaela Hornberger/oho

Nach der Veröffentlichung des Fotos von Oliver Lang hat uns der Hinweis eines Lesers erreicht, dass es sich bei den Vögeln auf dem Baum in Nanzdietschweiler „ganz sicher um Stare“ handelt. Wir hatten zuvor – unter Berufung auf die Angaben des Fotografen – geschrieben, dass die Vögel, die dort sitzen, junge Rauchschwalben und ein Star sind. In der Online-Galerie haben wir die Bildunterschrift daraufhin korrigiert. Vielen Dank an den Hinweisgeber. Das zweite Gewinnerbild zeigt Michaela Hornbergers einsames Vergissmeinnicht, das sie auf einer Godelhauser Mauer entdeckt und schön in Szene gesetzt hat.

Wir gratulieren beiden Fotografen und rufen erneut dazu auf, uns Fotos aus dem Juni zu schicken, die im Landkreis Kusel entstanden sind – per Mail an redkus@rheinpfalz.de oder über Whatsapp an die 06381 921212.