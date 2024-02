Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die katholische Pfarrei in Kusel will sich von der Kirche in Ulmet trennen. Nach Rammelsbach wäre dies das zweite Gotteshaus, das dem Finanzdruck zum Opfer fällt. Der mögliche Verkauf ist Thema einer Pfarrversammlung am 17. März. Es gibt bereits einen Interessenten.

Bei einer Pfarrversammlung möchten Vertreter der Pfarrei Heiliger Remigius über den geplanten Verkauf der katholischen Kirche informieren und Raum für mögliche Einwände