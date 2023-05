Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Dennweiler-Frohnbach hat ein Kahlschlag von Hecken und Sträuchern an öffentlichen Wegen unlängst für Aufregung gesorgt. Grund: Die Rodung erfolgte in einem Landschaftsschutzgebiet. Ein Fall für die Untere Naturschutzbehörde, die für die Schutzgebiete im Kreis zuständig ist.

Zwei Mitarbeiter mit 1,5 Stellen gibt es bei der Kreisverwaltung, die darauf achten, dass die in Landschafts-, Naturschutz-, Vogelschutz und in den sogenannten Fauna-Flora-Habitat-