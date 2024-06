Der VfB Waldmohr ist in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde gegen den SV Lemberg nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Lemberg ist damit aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden, Waldmohr muss am Donnerstag beim SV Gundersweiler gewinnen, der in Lemberg 5:2 gesiegt hatte.

„Wir haben heute nicht das auf den Platz gebracht, was wir normal spielen können. Unserem Spiel hat die Dynamik gefehlt. Viel zu statisch war das. Keiner wollte den Ball haben. Jetzt müssen wir