Joyce Hübner verfolgt ein Projekt, das die Laufszene fasziniert. Die Berlinerin hat sich vorgenommen jeden Tag einen Marathon zu laufen und einen Weltrekord aufzustellen.

42.195 Meter – das ist die Strecke eines Marathons. Für die meisten Menschen ist das bereits reine Utopie. Doch Joyce Hübner, eine Extremsportlerin aus Berlin, bricht gerade alle Rekorde. Dafür war sie nun auch über einige Tage in der Kuseler Region unterwegs.

„Joyce Städtetrip“ nennt sich ein Projekt, das Hübner angeht und das sich im ersten Moment nach einem Kurzurlaub in Deutschland anhört, bei dem die Metropolen abgeklappert werden. Dahinter steckt jedoch weit mehr als das. Denn die Hauptstädterin startet zu einem Weltrekordversuch. Die 38-jährige Joyce Hübner, die auch Buchautorin ist, läuft seit dem 11. Juni 2025 – mit dem Start in Helmstedt – jeden Tag einen Marathon. 495 Tage mit 495 Marathonläufen, 21.312 Kilometer am Stück mit etwa 200.000 Höhenmetern hat sie sich als Ziel gesetzt. Gestartet wird bei jedem Wetter morgens um 9 Uhr. Der Start zu Hübners Rekordversuch in Helmstedt kam deshalb zustande, weil Hübner ihre Route quer durch Deutschland rückwärts geplant hat, um über die kürzeste Verbindung mit dem Durchlaufen aller deutschen Städte am Ende in Berlin anzukommen. Seit dem 1. April lief die Berlinerin auch in der Westpfalz. Denn Ziel ist es, durch alle 2059 Städte Deutschlands zu rennen.

Physische und mentale Grenzen ausloten

Angestrengt sieht Hübner nicht wirklich aus. „In diesem Projekt werde ich nicht nur meine physischen und mentalen Grenzen ausloten, sondern auch andere einladen, mich auf meiner Reise zu begleiten“, erklärt Joyce Hübner. Die mentalen Hürden, so berichten auch Mitläufer, erscheinen weit höher als die körperlichen zu sein. „Das musst du erst mal schaffen, dich jeden Tag für einen Marathon zu motivieren“, sagt Jonas Hoffmann von der Running-Abteilung des 1. FCK, der gleich viermal in Serie mit Hübner zusammen lief.

Begleiten kann sie dabei jeder. Das ist dann auch ganz einfach. Wer mit Hübner laufen will, checkt zu Beginn oder während des Laufes per QR-Code ein, auch um die Statistiken von Hübner zu pflegen. Dafür bekommt der jeweilige Teilnehmer dann ein Bändchen, dass er oder sie sich um das Handgelenk legen kann. Mehr als 3500 Mitläufer hatte sie bislang auf ihren bisherigen Etappen. „Die Herausforderung ist gewaltig, aber ich bin bereit, mich ihr zu stellen“, so Hübner. Zwischen zehn und 30 Begleiter hat sie auf ihren Etappen. Von außen jubeln ihr immer wieder Interessierte zu, basteln dafür eigens Schilder mit motivierenden Sprüchen.

Bei Marathon 310 bis 312 ist Hübner intensiver im Kusler Land unterwegs. Auf ihrer 310. Etappe am vergangenen Montag startete sie im saarländischen Lebach und überquerte bei Waldmohr die Grenze nach Rheinland-Pfalz. Zielort war Schönenberg-Kübelberg. Auf Etappe 311, einen Tag später, geht es dann von Schönenberg-Kübelberg über Brücken, Ohmbach, Wahnwegen, Hüffler, Schellweiler vorbei an Kusel bis nach Horschbach. Beim 312. Tagesmarathon am heutigen Mittwoch, mit Start in Horschbach, läuft sie über Lauterecken bis nach Bad Sobernheim und verlässt das Kusler Land wieder.

Mit etwas mehr als sechs Stundenkilometern im Schnitt ist Hübner unterwegs, streut dabei immer wieder Laufpausen ein, um den Puls weit unten zu halten, damit die Belastung nicht zu hoch wird. Denn geht der Puls zu weit nach oben, muss Hübner am kommenden Tag dafür Lehrgeld zahlen muss. Bleibt der Puls unten, kann sie die Anstrengung besser verkraften. Die Gehpausen sind dabei zumeist langsam und befinden sich in den Bergaufphasen.

Wie aber managt Hübner den Energiehaushalt. Ihr Partner und Mitorganisator, den sie „Praktikant Sven“ nennt, positioniert sich immer wieder an den Verpflegungspunkten. Zirka nach acht bis zehn Kilometern steht jeweils eine Pause an, in der sich Hübner kurz verpflegt, meistens mit Nahrung in Form von Gels und kurz etwas trinkt.

Der Verbrauch bei einem solchen Marathon ist sehr hoch. Mehr als 3000 Kalorien bleiben auf der Strecke, auch bei einem Tempo von knapp über sechs Stundenkilometern. Insgesamt hat Hübner auf ihren mehr als 300 Etappen mehr als 700.000 Kalorien verbrannt. Zum Vergleich, dass sind nahezu 1000 Döner oder etwa 700 Pizzen. Das von Hübner benutzte Gel führt ihr schnell und in nahezu flüssiger Form Kalorien zu. Für einen Marathon benötigt Hübner netto, als ohne Pausen, zirka 4:30 Stunden. Etwa eine Stunde für ihre Pausen, die sie zur Verpflegung nutzt. Während des Laufes macht Hübner gerne Fotos. Von der Landschaft, der Umgebung, spricht mit den Mitläufern gerne über ihre Erfahrungen und ihr Projekt, das die Läuferszene fasziniert.