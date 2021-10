Die protestantische Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim besucht am Nachmittag des 17. Oktobers das jüdische Museum und den jüdischen Friedhof in Steinbach am Glan. Es soll erinnert werden an das jüdisches Leben in den umliegenden Dörfern bis zum Ersten Weltkrieg. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Wanderung nach Steinbach und wieder zurückzumachen oder mit dem Auto zu fahren. Anmeldung bis um 14. Oktober bei Margot und Hans Jürgen von Blohn, Telefon 06384 6431. Bei der Anmeldung gibt es dann nähere Informationen.