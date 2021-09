Unter dem Motto „Love Music, Hate Racism“ tritt am Samstag, 2. Oktober, die multikulturelle Band „Shaian“ in der protestantischen Stadtkirche in Kusel auf. Die Musiker aus Afghanistan, Eritrea, Iran, Syrien, Indonesien, Tunesien und Deutschland präsentieren ein breites musikalisches Repertoire: von traditioneller Musik verschiedener Kulturen bis hin zu eigenen Interpretationen moderner Songs aus den Charts. Das Konzert ist Teil der interkulturellen Woche im Kreis Kusel, die durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ gefördert wird. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung über die Kontaktstelle Holler: 06381 40186 oder kontaktstelle_holler@freenet.de.