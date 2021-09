In der Nacht zum Mittwoch machte sich gegen 2.47 Uhr in Waldmohr in der Straße „An der alten Post“ eine unbekannte Person an einem verschlossenen Auto zu schaffen. Sie entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren eines schwarzen BMW X5. Aufgrund Zeugenaussagen handelt es sich um eine männliche Person. Zudem konnte eine weitere Person wahrgenommen werden. Ob es sich hierbei um einen Mittäter handelt, ist laut Polizei ungeklärt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ebenso meldet die Polizei aus Steinbach am Glan zwei Diebstähle aus unverschlossen geparkten Autos in der Hauptstraße. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeugnutzer zum Abschließen verpflichtet sind. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einer Anzeige rechnen.