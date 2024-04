Der 25 Jahre alte Mann, der Anfang November in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Kuseler Windhof Feuer gelegt und immensen Schaden angerichtet hat, ist als schuldunfähig zu betrachten. Der syrische Staatsangehörige wird deshalb auch nicht wegen schwerer Brandstiftung oder weiterer denkbarer Straftatbestände belangt. Stattdessen wird er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Dies hat am Montag eine Große Kammer am Landgericht Kaiserslautern angeordnet.

25-Jähriger leidet unter paranoider Schizophrenie

Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig, wie Michael Stiefenhöfer, Vizepräsident und zugleich Mediensprecher des Landgerichts, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Von einer Schuldunfähigkeit zum Zeitpunkt der Brandlegung war bereits die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ausgegangen, die deshalb keine Anklage erhoben, sondern ein sogenanntes Sicherungsverfahren angestrengt und dabei die Unterbringung des Syrers in einer geschlossenen Einrichtung beantragt hat. Solcherlei „Maßregeln“ dienen letztlich dazu, Gefahren abzuwenden, die von Tätern mit erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit ausgehen. Dass jener 25-Jährige das Feuer tatsächlich gelegt hat und dass von seiner Seite weiterhin Gefahr für die Allgemeinheit drohe, davon waren die Beteiligten der Hauptverhandlung am Montag offenkundig überzeugt. Die Kammer sah es auch als erwiesen an, dass der bis zum Tag nach der Tat auf dem Kuseler Windhof lebende Syrer unter einer paranoiden Schizophrenie leidet.

Großaufgebot an Rettern im Einsatz

Der 25-Jährige hatte am späten Abend des 5. November vergangenen Jahres Feuer in der Kantine der Aufnahmeeinrichtung gelegt. Die Brandmeldeanlage hatte daraufhin Alarm geschlagen, die Kuseler Feuerwehr und in der Folge auch die zweite Verbandsgemeinde-Stützpunktwehr aus Altenglan, die Ortswehren aus Etschberg und Reichweiler sowie Einheiten von Katastrophenschutz und Rettungsdienst waren zum Windhof geeilt. Verletzt wurde niemand. An dem Gebäude entstand allerdings immenser Sachschaden, der später auf rund eine Viertelmillion Euro beziffert wurde. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hatte die Tat „aufs Schärfste verurteilt“, weil dadurch andere Asylsuchende beeinträchtigt und ihr Sicherheitsbedürfnis gestört worden sei.