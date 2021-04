Die Hausärzte im Landkreis Kusel haben bis einschließlich Dienstag 3029 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Das geht aus einer Aufstellung der Kassenärztlichen Vereinigung hervor, die stetig aktualisiert wird. Gerechnet auf die Bevölkerung sind dies 4,31 Prozent. Kusel liegt damit knapp über den Landesschnitt von 4,15 Prozent. Die bis dato höchste Quote erreichen die impfenden Hausärzte in Altenkirchen/Westerwald mit 6,04 Prozent, die geringste Quote schafft der Landkreis Germersheim mit 2,73 Prozent.